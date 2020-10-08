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Seda Sayan takipçisine kızdı ağzını bozdu!

08.10.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan takipçisine kızdı ağzını bozdu!

Kadırgalı lakabıyla tanınan ve sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen erkek takipçisine sert çıktı. Seda Sayan takipçisine küfürlü yanıt vererek olay oldu.

Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'Muazzez Ersoy'un sözlerine Seda Sayan'dan yanıt! 'Gerdirip gerdirip...'

Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

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Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y.vş.k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanlıktan çıkmışsın tanınmaz haldesin erkekmi kadını tro mu anlaşılmaz

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