Seda Sayan takipçisine kızdı ağzını bozdu!

Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Seda Sayan ise bu sözlerin hedefindeki ismin kendisi olduğunu yazan bir takipçiye "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y.vş.k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" diyerek karşılık verdi.