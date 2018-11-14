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Sedat Payas: Allah’a çok şükür sıfıra sıfırım

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas 2. Sayfa'ya konuk oldu. Dizi bittikten sonra iş bulamayınca geçimini sandviç, simit satarak sağlayan Payas, yaşadıklarını anlattı.

Sedat Payas: Allah’a çok şükür sıfıra sıfırım

İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas setlerde iş bulamayınca simit satmaya başlamıştı. 2. Sayfa programına katılan oyuncu yaşadıklarını anlattı. İşte Sedat Payas’ın açıklamalarından satır başları…

"Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama İçerde dizisinde öne plana çıktım. Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum.

Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi. Dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldım. Elimde güzel işler vardı, anlaştığımız projeler vardı. Üç, dört gün gittim sete herkesle tanıştım. Prova yaptık, tam imza olacak beni projeden çıkardılar.

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CEBİMDEKİ SON PARAYLA...

Ben de baktım olmuyor, gittim malzeme aldım. Mesela sandviç satacağım ekmek için fırınla anlaştım sabah 5’te gidiyordum, peynirimi aldım sabah erken saatlerde satmaya başladım.

Bir proje gelene kadar bu şekilde devam ederim diye düşündüm. Proje gelirse de boş günlerimde yine tezgâhımı açarım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben yeni işimi 300 TL’ye kurdum. Kenarda az param vardı ben de hepsini harcadım yeni işime. Şu an Allah’a çok şükür sıfıra sıfırım.

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Üç, dört gün oldu bir iş bekliyorum. Bu yüzden şu sıralar biraz ara verdim sandviç işine, kahvede çalışıyorum haber gelene kadar. Ona göre devam edeceğim. Hatta inşaat işinde de çalıştım. Hazır yapılan lüks evlere korniş takıyorduk.

İçerde dizisinin başrol oyuncularıyla aram çok iyiydi. ‘Şevko aşağı, Şevko yukarı’ diyordu herkes. Çetin Tekindor’la ‘Bir Çocuk Sevdim’de, Karadayı’da başka projelerde de beraber çalıştık. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi için sete gittim, olmadı bir şeylerden dolayı. Bana herkes 'sen bu projede oynayacak karaktere sahipsin, her şey tamam' ama kimse ‘okey’ demiyor. Kimseyle bir sıkıntımız da yok çok şükür. Bütün yapımcılara sesleniyorum; Ben buradayım."


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Sedat Payas Sedat Payas içerde

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abi senin başrol oynayacağın tek bir dizi var o da avlu dizisi.. bu tiple müebbet yemen lazım :) şaka şaka başarılar, alın terinle simit satmana helal olsun.
Yıllardır satış sektöründe,çeşitli görevlerde çalışan birisiyim.Ben de yarın öbür gün limon satmayı düşünüyorum.İşine burnunu sokan yok,seni yerinden etmeye uğraşacak kimse yok,kafan rahat. Ha,en fazla 3-5 kazanırım ama olsun,Allah bereket versin...
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