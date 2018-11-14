Sedat Payas: Allah’a çok şükür sıfıra sıfırım

İçerde dizisiyle adını duyuran oyuncu Sedat Payas setlerde iş bulamayınca simit satmaya başlamıştı. 2. Sayfa programına katılan oyuncu yaşadıklarını anlattı. İşte Sedat Payas’ın açıklamalarından satır başları…

"Birçok projede yer aldım. 10 bölüm, 5 bölüm ama İçerde dizisinde öne plana çıktım. Bir oyuncu seçmesi vardı üç bölüm olarak anlaştık. 30 bölüme yakın oynadım. İyi ücret alıyordum.

Dizi bittikten sonra teklif gelmedi. Simit, sandviç sattım hatta kahvede çalıştım. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Ben hiç o büyülü dünyaya kaptırmadım kendimi. Dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldım. Elimde güzel işler vardı, anlaştığımız projeler vardı. Üç, dört gün gittim sete herkesle tanıştım. Prova yaptık, tam imza olacak beni projeden çıkardılar.

CEBİMDEKİ SON PARAYLA...

Ben de baktım olmuyor, gittim malzeme aldım. Mesela sandviç satacağım ekmek için fırınla anlaştım sabah 5’te gidiyordum, peynirimi aldım sabah erken saatlerde satmaya başladım.

Bir proje gelene kadar bu şekilde devam ederim diye düşündüm. Proje gelirse de boş günlerimde yine tezgâhımı açarım. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben yeni işimi 300 TL’ye kurdum. Kenarda az param vardı ben de hepsini harcadım yeni işime. Şu an Allah’a çok şükür sıfıra sıfırım.