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  4. Şef Mehmet Yalçınkaya öve öve bitiremedi! Bu çorba adeta şifa dağıtıyor! "Çocukluğumdaki en büyük ilaç"

Şef Mehmet Yalçınkaya öve öve bitiremedi! Bu çorba adeta şifa dağıtıyor! "Çocukluğumdaki en büyük ilaç"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.02.2025 08:38
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MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya şifa dolu çorba tavsiyesinde bulundu. NTV ekranlarında yayımlanan 'Bambaşka Sohbetler' adlı programa konuk olan Yalçınkaya, hastalıklara şifa olan bu çorbayı içenlerin 2 güne kalmaz iyileştiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Şef Mehmet Yalçınkaya öve öve bitiremedi! Bu çorba adeta şifa dağıtıyor! "Çocukluğumdaki en büyük ilaç"

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Kızılcık tarhanası çorbasına çvgüler yağdıran Mehmet Şef, kendi memleketi olan Bolu'da hastalara ilk olarak kızılcık tarhanası çorbası yapıldığını söyledi. Peki, kızılcık tarhanası nasıl elde edilir, çorbası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

"ÇOCUKLUĞUMDAKİ EN BÜYÜK İLAÇ"

Kızılcık meyvesinden elde edilen kızılcık tarhanası hakkında övgüler yağdıran Mehmet Yalçınkaya şu ifadelere yer verdi:

"Yemek her şeyin şifası aslında. Yani çorbalar var. Mesela bizim Bolu'da kızılcık tarhanası verirler hemen. Ve ne hikmetse bol sarımsaklı kızılcık tarhanası çocukluğumuzdaki en büyük ilaçtır.

Kızılcık meyvesini püre haline getirirler. Daha sonra unla yani aslında normal karıştırılan tarhananın kızılcık meyvesiyle yapılan halidir. Bu kurutulur.

Bolu'da hastalanan herkes hatta Kastamonu'da, Sinop'ta, Karabük'te falan hemen su kaynar, kızılcığı atarsınız. Yağ falan yoktur. Sarımsakla içersiniz ve ne hikmetse 2 güne falan iyileşirsiniz yani.

Yemeğin şifası zaten çorbalar. Yemeklerde de, bitkilerde de, gıdalarda da şifa var ama zaten bu ürünleri bir araya getirdiğinizde çorbayı ne ile bir araya getirirseniz ferahlık veriyor. İçine koyduğunuz sebzeler, et suları vesaireler sizi hep iyileştiriyor."

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