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Seferber oldular! Mersin'de kaybolan Müslüme'yi arama çalışmalarında 8'inci gün

17.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin, çadırlarının önünde oynarken kaybolmasının ardından 8’inci güne girildi. 200 kişilik profesyonel ekibin yaklaşık 12 kilometrelik alanı tek tek aradığı bölgede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilçe belediyeleri ile partililer başta olmak üzere çok sayıda gönüllünün destek vermesiyle sayı 350’ye ulaştı.

Seferber oldular! Mersin'de kaybolan Müslüme'yi arama çalışmalarında 8'inci gün

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALARDA 8'İNCİ GÜN

Bölgede arama çalışmalarında bir hafta geride kaldı 8. güne girildi. 200 kişiden oluşan profesyonel ekibin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren bölgede bulunan Gülnar Belediyesi’ne, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı belediyeleriyle, il ve ilçe teşkilatlarının da katılmasıyla arama kurtarmada yer alan personel sayısı 350’ye kadar ulaştı. Vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasında bugüne kadar 12 kilometrelik alan karadan defalarca tarandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarda termal drone'ların yanı sıra girilemeyen yamaçlardaki kör noktalara da AFAD ekipleri tarafından iniş gerçekleştiriliyor. İlk günden itibaren Müslüme’nin kaybolduğu bölgede olan Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı da, arama çalışmalarına yeni katılanları yönlendirerek yeni bir gözle bakılmasını sağlıyor.

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"MÜSLÜME BİR ŞEKİLDE BULUNACAK"

10 Kasım’dan itibaren aynı ümitle arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Bugün biraz daha yoğun olunmasının sebebi genel başkanımız Devlet Bahçeli bölgedeki belediyelerimize talimat verdi, teşkilatlarımıza talimat verdi, hepsi sırayla grup grup arama kurtarmaya katılıyor. İnşallah buluncaya kadar da bu heyecan, bu ümit devam edecek. 12 kilometre yarıçaplı bir alan bu güne kadar en az 6-7 defa tarandı. Farklı göz, farklı kişi her çalının altını farklı bir bakışla, her kayanın dibini farklı bir gözle aradı. Tabi Allah’tan ümit kesilmez diyoruz. Tabi devletimizin bütün güçleri, imkanları burada. AFAD, AKUT hala ilk günkü heyecanla, ümitle çalışıyor. Jandarmamız burada. Bölgede Gülnar Büyükeceli Komando Taburu burada. Orman İşletmesi burada. Belediye personelimiz ilk günden beri burada. Teşkilatlarımızdan gelen ekiple de bir hayli kalabalık olduk. İnşallah buralarda varsa eğer Müslüme, bir şekilde bulunacak" dedi.

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"DEVLETİN TÜM İMKANLARI BURADA"

Ekibiyle gelen Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, "Görüyoruz ki zaten devletin bütün imkanları burada. Gülnar Belediye Başkanımızın dediği gibi ilk gün hemen haber alır almaz tüm ekibiyle burayı hemen sabaha kadar taramış. Ondan sonra devletin tüm birimleri, İçişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları, devletin tüm imkanları bu bölgede seferber edilmiş. Tabi temennimiz bir an önce bulunmasıdır. Bir an önce sağlıklı bir şekilde bulunur. Ailesi ve bütün milleti çok büyük sevince boğacağına inanıyorum" diye konuştu.

Olay yerine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktan gelen Erdemli Belediyesi personellerinden Mehmet Çınar ile Murat Gödelek de, küçük Müslüme’yi arama tarama faaliyetlerine katıldıklarını ve umutların devam ettiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Bozyazı ilçesinden 20 kişilik bir grupla geldiklerini aktaran parti sekreteri Ercan Baş da şu ana kadar 3 bölgede arama çalışmasına katıldıklarını ifade etti.

Dördüncü bölgede de çalışmaya destek vereceklerini dile getiren Baş, "Ümidimizi kesmedik. Müslüme ilk andan itibaren tüm Türkiye’nin hatta tüm dünyanın kızı oldu. Bizim de kızımız. Biz bir evladımız olarak kabul ettik, burada olmazsa başka bir şekilde devletimizin çalışmaları mutlaka geniş alanda sürüyor, diğer bölgelerde de sürüyor. Bulmaya inancımız var. İnşallah sonucu güzel olacak, inancımız tam" şeklinde konuştu.

(İHA)

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