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  4. Kayıp Müslüme'nin annesi konuştu! Bulunan kan izi kime ait?

Kayıp Müslüme'nin annesi konuştu! Bulunan kan izi kime ait?

16.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin 'in Gülnar ilçesinde, ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına 7'nci günde de devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin ise baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması üzerine küçük kızın kaçırılma ihtimaline yönelik araştırmaları sürüyor. Öte yandan Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan anneye çadır yakınında bulunan kan izleri soruldu. Anne, o kan izinin kuş kanı olduğunu öne sürdü.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT, sağlık ekipleri ile köylüler, iz ve kadavra köpekleriyle karadan arama çalışması yaparken, dron ve jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile de bölge havadan taranıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tarandı ancak minik Müslüme'den bir ize henüz rastlanılmadı.

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: KAN İZİ KUŞA AİT

Bununla birlikte bu sabah Müge Anlı'nın sunduğu programa katılan anne, açıklamalarda bulundu. Müge Anlı anneye çadırın yakınında bulunan kan izini sordu. Anne bu soru üzerine ''O kan değil. Ben onu biliyorum'' dedi. Tekrar ne olduğu sorulunca da ''Kuş kanı o. Dağda yürüyene, uçana her şeye kuş derim ben'' şeklinde cevap verdi.

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Çadırlarının önünde oynarken kayboldu! Yörük kızı Müslüme'nin kaybında 7. günÇadırlarının önünde oynarken kayboldu! Yörük kızı Müslüme'nin kaybında 7. gün

''BENİM DÜŞMANIM VAR''

"Şühpeli bir şahıs gördün mü?" sorusuna ise "Hayır hiç öyle birini görmedim" yanıtını verdi.

Anne, "Benim düşmanım var, ben onu bilmiyorum. O takip ettiyse onu da ben bilmiyorum. Gözümle görmedim. Konya'da da biz aynı ailemizle malımızla, çadırımızda duduruz. Toplumda yaşamadım ki..." dedi.

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Öte yandan Müslüme'nin babası Mehmet Yanal’ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması üzerine jandarma ekipleri, bu yönde de araştırmasını derinleştirdi. Köylülerin ifadesini de alan jandarma, küçük kızın kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor.


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Mersin
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