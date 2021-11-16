Kayıp Müslüme'nin annesi konuştu! Bulunan kan izi kime ait?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT, sağlık ekipleri ile köylüler, iz ve kadavra köpekleriyle karadan arama çalışması yaparken, dron ve jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile de bölge havadan taranıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tarandı ancak minik Müslüme'den bir ize henüz rastlanılmadı.

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: KAN İZİ KUŞA AİT

Bununla birlikte bu sabah Müge Anlı'nın sunduğu programa katılan anne, açıklamalarda bulundu. Müge Anlı anneye çadırın yakınında bulunan kan izini sordu. Anne bu soru üzerine ''O kan değil. Ben onu biliyorum'' dedi. Tekrar ne olduğu sorulunca da ''Kuş kanı o. Dağda yürüyene, uçana her şeye kuş derim ben'' şeklinde cevap verdi.

''BENİM DÜŞMANIM VAR''

"Şühpeli bir şahıs gördün mü?" sorusuna ise "Hayır hiç öyle birini görmedim" yanıtını verdi.

Anne, "Benim düşmanım var, ben onu bilmiyorum. O takip ettiyse onu da ben bilmiyorum. Gözümle görmedim. Konya'da da biz aynı ailemizle malımızla, çadırımızda duduruz. Toplumda yaşamadım ki..." dedi.

Öte yandan Müslüme'nin babası Mehmet Yanal’ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması üzerine jandarma ekipleri, bu yönde de araştırmasını derinleştirdi. Köylülerin ifadesini de alan jandarma, küçük kızın kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor.



