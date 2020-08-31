Sefirin Kızı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Vurulan Nare'ye ne olacak? Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Sefirin Kızı 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Heyecanın kaldığı yerden devam edeceği Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare'nin kavgası sürerken Gediz, Nare'yi kazanmak için artık harekete geçiyor. Sefirin Kızı yeni sezon 18. bölümüyle 7 Eylül Pazartesi akşamı Star TV'de olacak.

SEFİRİN KIZI 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?