Sefirin Kızı 37. son bölüme Gediz'in ölümü damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Sefirin Kızı dizisi 25 Ocak Pazartesi akşamı 37. bölümüyle ekrana geldi. Geçen hafta Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmesinin ardından bir ayrılık daha yaşandı.

GEDİZ'E VEDA PAYLAŞIMI

Sefirin Kızı son bölümde Gediz karakteri geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Dizinin başrol oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu da son bölümde veda etti.

Dizinin sosyal medya hesabından da ünlü oyuncuya veda paylaşımı yapıldı.

URAZ KAYGILAROĞLU SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun diziye vedası hayranlarını üzdü. Twitter'da Uraz Kaygılaroğlu ve Gediz hakkında on binlerce paylaşım yapıldı. Uraz Kaygılaroğlu, Twitter'de TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

DİZİYE TUBA BÜYÜKÜSTÜN DAHİL OLDU

Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz hafta Neslihan Atagül'ün yerine dahil olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün dizinin son bölümünde ilk defa seyirci karşısına çıktı.



