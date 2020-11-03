Sefirin Kızı dizisine yeni oyuncu! Deniz Işın Sefirin Kızı'nda hangi rolde oynayacak?

Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı, oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, ünlü oyuncu Deniz Işın dahil oldu.

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna 27. bölümden itibaren dahil olacak olan Deniz Işın, oyunculuğuyla adından söz ettirecek.

Akın’ın üvey kardeşi ‘Sahra’ karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin oyuncu kadronunda ise; Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Zerrin Sümer ve Deniz Işın yer alıyor.

Sefirin Kızı, her pazartesi saat 20.00’de Star’da.

