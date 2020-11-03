MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı dizisine yeni oyuncu! Deniz Işın Sefirin Kızı'nda hangi rolde oynayacak?

Sefirin Kızı dizisine yeni oyuncu! Deniz Işın Sefirin Kızı'nda hangi rolde oynayacak?

03.11.2020 21:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sefirin Kızı dizisine yeni oyuncu! Deniz Işın Sefirin Kızı'nda hangi rolde oynayacak?

Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Son zamanlarda dikkat çeken projelerde yer alan ünlü oyuncu Deniz Işın, dizinin oyuncu kadrosuna 27. bölümden itibaren dahil olacak. Akın’ın üvey kardeşi ‘Sahra’ karakterini canlandıracak olan Işın, seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Her bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı, oyuncu kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Birbirinden sürükleyici ve tutku dolu sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, ünlü oyuncu Deniz Işın dahil oldu.

ZxBbi0CRJUaSWfYk_Tyqag

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun paylaştığı Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna 27. bölümden itibaren dahil olacak olan Deniz Işın, oyunculuğuyla adından söz ettirecek.

Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Akın’ın üvey kardeşi ‘Sahra’ karakterini canlandıracak olan güzel oyuncu, herkesi ekran başına kilitleyecek.

lwUX0aApjEWmrOzrDD-N7w

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı dizinin oyuncu kadronunda ise; Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Zerrin Sümer ve Deniz Işın yer alıyor.

Sefirin Kızı, her pazartesi saat 20.00’de Star’da.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Babasının kim olduğunu yıllarca gizlediBabasının kim olduğunu yıllarca gizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu

Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu

İşte depremde son durum ve yeni virüs tedbirleri

İşte depremde son durum ve yeni virüs tedbirleri

Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin

Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin

Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı

Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı

Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi

Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi

Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest

Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Diğer Haberler

Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Mert ve Asya arasında neler olacak?

Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Mert ve Asya arasında neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'a veda zamanı! Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı'nda sırlar açığa mı çıkıyor?

Masumlar Apartmanı'nda sırlar açığa mı çıkıyor?

Alev Alev dizisinde koronavirüs şoku! Set durdu...

Koronavirüs şoku! Set durdu ve...

Çukur 101. son bölümde Vartolu ve Yamaç'ın veda sahnesi! Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?

Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı'nda şoke eden ihanet!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.