Sefirin Kızı sezon finalinde Sancar öldü mü? Kaçırılan Nare ve Melek'e ne olacak? Sefirin Kızı 17. bölüm (sezon finali) izle!

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Sefirin Kızı 17. bölüm de, kızı Melek'i arayan Nare, Akın'ın isteğiyle Kahraman tarafından kaçırıldı. Bir teknede tutulan Nare'yi kurtarmak isteyen Sancar ise denize atladı ancak Kahraman'ın adamları kurşun yağdırdı. Sancar, Nare'nin gözleri önünde vuruldu. Ağır yaralanan Sancar kanlar içinde denizde kayboldu. Son sahnede ise Nare'nin kızı Melek'in denize bakan bir villada olduğu ortaya çıktı. Sancar ve Nare'nin kurtulup kurtulamayacağı ise Eylül ayında yayınlanacak olan 18. bölümde ortaya çıkacak.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı dizisi, nefes kesen bir sezon finali ile ekrana yaz arası verdi. Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana dönecek olan Sefirin Kızı'nın 22 Haziran Pazartesi yayınlanan 17. son bölümünde Nare'nin kaçırılması ve Sancar'ın vurulması damga vurdu.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?

