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Şehir magandaları yine iş başında! İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler: Ortalık savaş alanına döndü...

26.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da magandalarla İETT şoförü arasında çıkan yol verme tartışması çıktı. Magandalar tartışma sonrası İETT otobüsünün önünü kesip şoförü darbetti. O anlar saniye saniye kaydedildi!

İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen olayda ortalık savaş alanına döndü.

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YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, Sarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Caddede ilerleyen İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması çıktı.

İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüsün önünü kesti.

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Yanında bulunan bir kişi ile birlikte otobüsün camını kırarak şoförü yumrukladılar.

Saldırganlardan biri olay anında silah çekti.

Vatandaşlar saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul İETT maganda

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