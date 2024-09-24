Şehit polis memuru Şeyma Yılmaz'ın eşinin paylaşımı yürekleri sızlattı! “Sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu”

Türkiye’yi yasa boğan İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan kocası düğün fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:





“Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim”

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır