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  4. Şehit yakınına küfür etmişti! Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Şehit yakınına küfür etmişti! Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

08.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren ile BİŞHAK Başkanı Naim Tan, şehit aileleri ve gaziler Bingöl Adliyesi önünde bir araya geldi.

Gümren, gazetecilere, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Türk adaletine güveniyorum." dedi.

BİŞKAH Başkanı Tan da Türkkan'ın bilerek ve isteyerek şehit ağabeyine hakaret ettiğini belirtti.

Tan, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ağabeyine küfreden, bacaklarına vurarak darp eden Lütfü Türkkan, şehidimizin ağabeyi Tahir Gümren'in onur ve saygınlığını rencide etmiş ve onu aşağılamıştır. Bu sebeple Lütfü Türkkan'ın cezalandırılmasını ve yargılanmasını talep ediyoruz. Lütfü Türkkan'ın işlediği suçlardan cezalandırılmasını, şehidimizin ailesinin onurunu ve gururunu çiğnediği için 1 kuruşluk ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz."

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Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Bingöl halkının dün düzenledikleri büyük mitingle Türkkan'a tepki gösterdiğini hatırlattı.

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Türkkan hakkında hem manevi hem de maddi suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sözen, "Lütfü Türkkan'ı kınıyor ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra şehit ağabeyi Gümren ile BİŞHAK Başkanı Tan ve dernek üyesi şehit aileleri ve gaziler Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
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