Son Dakika: Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Meclis Grubu, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla yarın saat 14.00'te Mecliste olağanüstü toplanarak, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni bir grup başkanvekili seçecek. Toplantıya, Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

ŞEHİT YAKININA KÜFRETMİŞTİ

Lütfü Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmişti.

LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959'da İstanbul'da doğdu. Türkkan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde önlisans mezunu oldu. Daha sonra Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Lütfü Türkkan son olarak, Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimi gördü.

Ticari yaşamına 1986 senesinde Kristal Cam firması ile başladı. 1992-1997 seneleri arasında Türkkan Uluslararası Nakliyat Firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü. 1997 senesinde Bitkisel Ham Yağ üretmek üzere, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde TÜGMAD Türkkan Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş'yi kurdu.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı yaptı. Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu.

2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Bu dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldu. MHP'de parti içi muhaliflerin yanında yer almış, ardından İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve Genel İdare Kurulu'na seçildi. 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti Basın Yayın ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. 27. dönemde Grup Başkanvekilliği'ne seçildi.



