Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetine Şahan Gökbakar'dan destek: O güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetini paylaştığı görüntüler yürekleri dağladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüde Şehit Ataş'ın "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.



GÖKBAKAR BAĞIŞ DEKONTUNU PAYLAŞTI

Şehit Ataş'ın duygulandıran görüntülerinin ardından pek çok ünlü isim paylaşım yaparak, vasiyeti yerine getireceklerini ifade etti. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şehidin vasiyeti doğrultusunda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağış yapan Gökbakar, dekontu da paylaştı.

"ALLAH TÜM EVLATLARIMIZI KORUSUN"

Gökbakar paylaşımında "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizimde tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.



