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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

26.11.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde, teröristlere karşı yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 4 askerin kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

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22 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi. (AA)

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suriye Irak msb

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