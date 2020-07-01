Şehrin yakışıklısı yenilendi: 2021 Volkswagen Tiguan tanıtıldı! İşte özellikleri

2021 Volkswagen Tiguan'i biliyoruz ki bekleyen çok kişi vardı. Bu bekleyiş süresinde insanlar, Volkswagen tarafından yapılacak her duyuruya kulak kabarttılar. Ancak o bekleyiş bugün sona erdi. 2021 Volkswagen Tiguan, Volkswagen'in yaptığı resmi duyuru ile birlikte tanıtıldı.

2021 VOLKSWAGEN TİGUAN'IN TASARIMI

Volkswagen Tiguan'ın ilk önce tasarımıyla başlayalım isterseniz. Volkswagen Tiguan, bir önceki seriden oldukça farklı detaylara sahip. Örneğin ızgara ve farlar Volkswagen tarafından elden geçirilmiş durumda. Artık Matrix LED Farlar aynı yeni Golf'te olduğu gibi çamurluklara doğru uzuyor. Tiguar R gibi donanımı yüksek modellerde ise tamponlar daha sportif bir tasarım ile sunuluyor. Arka tarafta ise Tiguan'ın stop lambalarındaki grafiklerin yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra, Audi Q5'te karşılaştığımız sahte egzoz çıkışları da yine arka tamponda yer alıyor. Bagajdaysa yenilenmiş Volkswagen logosunu ve Tiguan yazısını fark etmemek mümkün değil.

İÇ TASARIM

Yeni Tiguan'ın iç mekanında ise ahım şahım bir değişim gözümüze çarpmıyor. Burada dikkatimizi çeken noktalar ise direksiyonda, dijital gösterge panelinde ve artık tamamen dokunmatik bir arayüze kavuşan klima kumandaları oluyor. 2021 Volkswagen Tiguan'ın direksiyon simidi artık dokunmatik tuşlarla bezenmiş durumda. Ayrıca Volkswagen, otomobil kullanırken müziği dibine kadar yaşamak isteyenler için 10 hoparlörlü Harman / Kardon müzik sistemi opsiyonunu da 2021 Volkswagen Tiguan müşterilerine sunuyor. Yarı otonom sürüş sistemi ise otomobilin diğer bir dikkat çeken detayı.