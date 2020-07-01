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Şehrin yakışıklısı yenilendi: 2021 Volkswagen Tiguan tanıtıldı! İşte özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 14:50 | Son Güncelleme

2021 Volkswagen Tiguan resmen görücüye çıktı. Sevenlerin uzun bir zamandır beklediği 2021 Volkswagen Tiguan, daha da çekici hale gelen tasarımıyla ve günümüz teknolojisinin ulaştığı son noktayı gösteren detaylarıyla öne çıkıyor. Peki 2021 Volkswagen Tiguan özellikleri ile bize neler sunuyor?

Şehrin yakışıklısı yenilendi: 2021 Volkswagen Tiguan tanıtıldı! İşte özellikleri

2021 Volkswagen Tiguan'i biliyoruz ki bekleyen çok kişi vardı. Bu bekleyiş süresinde insanlar, Volkswagen tarafından yapılacak her duyuruya kulak kabarttılar. Ancak o bekleyiş bugün sona erdi. 2021 Volkswagen Tiguan, Volkswagen'in yaptığı resmi duyuru ile birlikte tanıtıldı.

2021 VOLKSWAGEN TİGUAN'IN TASARIMI

Volkswagen Tiguan'ın ilk önce tasarımıyla başlayalım isterseniz. Volkswagen Tiguan, bir önceki seriden oldukça farklı detaylara sahip. Örneğin ızgara ve farlar Volkswagen tarafından elden geçirilmiş durumda. Artık Matrix LED Farlar aynı yeni Golf'te olduğu gibi çamurluklara doğru uzuyor. Tiguar R gibi donanımı yüksek modellerde ise tamponlar daha sportif bir tasarım ile sunuluyor. Arka tarafta ise Tiguan'ın stop lambalarındaki grafiklerin yenilenmiş olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra, Audi Q5'te karşılaştığımız sahte egzoz çıkışları da yine arka tamponda yer alıyor. Bagajdaysa yenilenmiş Volkswagen logosunu ve Tiguan yazısını fark etmemek mümkün değil.

tasarım

İÇ TASARIM

Yeni Tiguan'ın iç mekanında ise ahım şahım bir değişim gözümüze çarpmıyor. Burada dikkatimizi çeken noktalar ise direksiyonda, dijital gösterge panelinde ve artık tamamen dokunmatik bir arayüze kavuşan klima kumandaları oluyor. 2021 Volkswagen Tiguan'ın direksiyon simidi artık dokunmatik tuşlarla bezenmiş durumda. Ayrıca Volkswagen, otomobil kullanırken müziği dibine kadar yaşamak isteyenler için 10 hoparlörlü Harman / Kardon müzik sistemi opsiyonunu da 2021 Volkswagen Tiguan müşterilerine sunuyor. Yarı otonom sürüş sistemi ise otomobilin diğer bir dikkat çeken detayı.

iç mekan

2021 VW TİGUAN R'IN FARKI NE?

Tiguan ailesinin en sportif üyesi 2021 Volkswagen Tiguan R'da ise jantlar, frenler yan aynalar ve yan etekler tamamen değişiyor. Bunun yanı sıra standart modeldeki egzoz çıkışı, yerini dörtlü bir egzoz çıkışına bırakıyor. R logolu eşik aydınlatmaları da 2021 Volkswagen Tiguan R ile sunuluyor. Burada bazı opsiyonlar da mevcut.

Tiguan R

MOTOR SEÇENEKLERİ

2021 Volkswagen Tiguan, benzinli ve dizel motor seçeneklerinin dışında bir de eHybrid motor seçeneğine sahip. Bu motor seçeneğinde 1,4 litrelik benzinli motorun yanı sıra elektrikli motor bulunuyor. Bu ikili toplamda 245 beygir güç üretebiliyor. eHybrid motor, gücünü tamamen elektrikten almak istediğinde 130 km/s hız ve 50 km menzil sunuyor. Tiguan R'ın motoru ise standart modellerden daha güçlü. Dört çekişli Tiguan R'ın kaputunun altında 2 litrelik benzinli bir motor bulunuyor. Otomobil bu motor ile 320 beygir güç üretiyor. Volkswagen Tiguan R'a yarış modu, metal pedal seti, vites değiştirme kulakçıkları gibi bazı sürprizler de eklemiş. 2021 Volkswagen Tiguan'ın Türkiye’de 2020'nin son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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