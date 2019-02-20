Şekerin sağlıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor ama onu tüketmekten vazgeçemiyorsanız sizin için olumsuz ve hatta ölümcül etkisini paylaşmak istiyoruz. Sağlığınızı bir tatlı uğruna hiçe saymayın sevgili okur. İşte şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar.

Ömrü kısaltabilir

Şekerli yiyecekler tüketmek anlık olarak size keyif verebilir ancak uzun vadede baktığınızda bunun zehirden bir farkı yoktur. California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada günlük günlük olarak 500 gram asitli içecek tüketmenin sigara kullanımıyla aynı etkileri yarattığını ortaya koydu. Hücrelerin yaşlanmasına neden olan şekerin insan ömrünü kısalttığı söylenmektedir. Tıpkı sigarada olduğu gibi 4,6 yıl hücre yaşlanmasına eşdeğerdir.

İnsülini yükseltir

Kan şekerini düzenleyen insülin salımını artırır. Bilim insanı Vasanti Milk, "Vücut, gazlı içeceklerdeki şekeri çok hızlı emer, bu da lan şekeri ve insülinde hızla artışa neden olur" diyor. Zamanla bu insülin direncine yol açabilir, ve kişinin metabolik sağlığını olumsuz bir yola sokar. Kan şekeri değerleri bozulduğunda açlık ve beraberinde gerginlik başlar. İleri aşamalarda baygınlık da kaçınılmazdır.