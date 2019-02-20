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Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Şekerin vücudunuza ne yaptığını bu kadar net gördükten sonra beslenme alışkanlığınızı çok daha çabuk değiştirebilirsiniz.

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin sağlıklı olmadığı herkes tarafından biliniyor ama onu tüketmekten vazgeçemiyorsanız sizin için olumsuz ve hatta ölümcül etkisini paylaşmak istiyoruz. Sağlığınızı bir tatlı uğruna hiçe saymayın sevgili okur. İşte şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar.

Ömrü kısaltabilir

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Şekerli yiyecekler tüketmek anlık olarak size keyif verebilir ancak uzun vadede baktığınızda bunun zehirden bir farkı yoktur. California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada günlük günlük olarak 500 gram asitli içecek tüketmenin sigara kullanımıyla aynı etkileri yarattığını ortaya koydu. Hücrelerin yaşlanmasına neden olan şekerin insan ömrünü kısalttığı söylenmektedir. Tıpkı sigarada olduğu gibi 4,6 yıl hücre yaşlanmasına eşdeğerdir.

İnsülini yükseltir

Kan şekerini düzenleyen insülin salımını artırır. Bilim insanı Vasanti Milk, "Vücut, gazlı içeceklerdeki şekeri çok hızlı emer, bu da lan şekeri ve insülinde hızla artışa neden olur" diyor. Zamanla bu insülin direncine yol açabilir, ve kişinin metabolik sağlığını olumsuz bir yola sokar. Kan şekeri değerleri bozulduğunda açlık ve beraberinde gerginlik başlar. İleri aşamalarda baygınlık da kaçınılmazdır.

Obeziteye yol açar

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Fazla miktarda ve düzenli olarak şeker tüketmek, karaciğerde fruktozun yağ olarak depolanmasına neden olur. Sonucunda kilo artışı yaşanılması kaçınılmazdır. Düzenli şeker tüketilmesi özellikle bel çevresinin yağlanmasına neden olur.

Tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırır

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Sağlıklı bir kalp istiyorsanız şekeri hayatınızdan çıkarın. Dr. Saltzman, “Yüksek miktarda şeker alımı, çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) olarak adlandırılan, kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olan bir tür kan lipidindeki bir artışla ilişkilendirilmiştir” diyor. LDL ve trigliseridlerin yükselmelerine sebep olan şeker, damar tıkanıklığına yol açar. Bu da kalp krizine sürükleyebilir.

Bağışıklık sistemini çökertiyor

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Akyuvar hücreleri, şekerden olumsuz bir şekilde etkilenir. Şeker tükettikten yaklaşık 2 saat sonra akyuvarlar virüsleri parçalama yeteneğinin yarısını kaybeder. Bu da direkt olarak bağışıklık sistemini zayıflatır. Aynı zamanda yüksek şeker tüketimi C vitaminini vücutta kullanılamaz hale getirir.

Depresyona neden oluyor

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Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda şekerin özellikle ergenlik döneminde depresyon ve endişeye sebep olduğu ortaya çıktı. Fruktozun fazla tüketiminin beyni değiştirdiği ve bunun da davranışlara olumsuz bir şekilde yansıdığını söylüyor araştırmacılar. Fazla fruktoz tüketimi stres hormonu salımını artırır ve endişe belirtilerini ortaya koyar.

Dişlerin hızlı bir şekilde çürümesine nedendir

Ağzımızdaki kimi bakteriler şeker ile beslenerek çoğalırlar. Şeker tüketip bir de düzenli olarak diş fırçalamıyorsanız şeker, ağız içinde aside dönüşür ve bu da diş minerallerini çözer. Beraberinde çürükler oluşur.

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