Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı 'Şekerpare' filmiyle ünlenen Yaprak Özdemiroğlu, sevgilisiyle görüntülendi.
Şekerpare yıllar sonra ortaya çıktı
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Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1983 yapımı “Şekerpare” filminde İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.
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Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, bunun sebebi sorulunca şunları söyledi: “Çeşme’ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat ben bir süre daha uzak kalmak istiyorum.”
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