MAGAZİN

Şekerpare yıllar sonra ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu, önceki gün sevgilisi Kemal Öztürk’le İstMarina’daydı.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı 'Şekerpare' filmiyle ünlenen Yaprak Özdemiroğlu, sevgilisiyle görüntülendi.

Şekerpare yıllar sonra ortaya çıktı

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Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz’ın yönettiği 1983 yapımı “Şekerpare” filminde İlyas Salman ile başrolü paylaşmıştı.
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Yıllardır setlerden uzak olan Özdemiroğlu, bunun sebebi sorulunca şunları söyledi: “Çeşme’ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat ben bir süre daha uzak kalmak istiyorum.”
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Yaprak Özdemiroğlu Kemal Öztürk şekerpare

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güzel insanlardı ya
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