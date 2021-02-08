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Seks ortalama kaç dakika sürmeli?

08.02.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Seks ortalama kaç dakika sürmeli?

İyi bir seks ortalama olarak ne kadar sürmeli? Uzmanlar açıkladı.

TikTok’ta bir milyondan daha fazla takipçisi olan Dr. Ali, “seks ne kadar sürmeli?” sorusuyla karşı karşıya kaldı. Biraz araştırma yaptıktan sonra cevabın yer aldığı bir videoyu hesabından paylaşan doktor “Bu soru çiftten çifte değişiyor. Herkes seksi farklı tanımlıyor. Kimine göre sekse ön sevişme de dahil, kimi yalnızca penis-vajina birleşmesini seks olarak düşünüyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre penis vajina seksinin ortalama uzunluğu 5.4 dakika” dedi.

5.4 dakikalık ortamala süreyi geçip geçmediğini öğrenmek isteyenlerse, sevişirken efsane rock grubu Queen’e ait yaklaşık altı dakika uzunluğundaki Bohemian Rhapsody adlı şarkının dinlenilmesi öneriliyor.

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Dr. Ali’ye göre 2008’de yapılan başka bir araştırma sonucuna göre seks süresinin ortalaması 7 ila 13 dakika arasında değiştiği görüldü. Dr. Ali “2020’de heteroseksüel kadınlar arasında yapılan bir ankette ortalama seks süresinin 13.4 dakika olduğu görüldü” dedi.

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