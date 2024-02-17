Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose bikini iplerini çözüp poz verdi! Yorum yağdı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Brezilya tatilinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü model minik bikinisinin iplerini çözünce sosyal medya yıkıldı.

Ünlü modelin pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Bu kadarı da fazla', 'Ne gerek vardı?' gibi yorumlar yaptılar.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose pozlarıyla saniyeler içerisinde beğeni topladı.

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.





