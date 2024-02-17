MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose bikini iplerini çözüp poz verdi! Yorum yağdı

Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose bikini iplerini çözüp poz verdi! Yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 09:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu dile getiren Demi Rose iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kıvrımlı model bu defa Brezilya tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Minik bikinisinin iplerini çözüp poz veren ünlü modele adeta yorum yağdı.

Seks sembolü olduğunu söylüyordu! Demi Rose bikini iplerini çözüp poz verdi! Yorum yağdı

Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyuran Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model bu defa son pozlarıyla olay oldu.

Brezilya tatilinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü model minik bikinisinin iplerini çözünce sosyal medya yıkıldı.

demi 1

Ünlü modelin pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın' gibi yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'Bu kadarı da fazla', 'Ne gerek vardı?' gibi yorumlar yaptılar.

demi 2

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose pozlarıyla saniyeler içerisinde beğeni topladı.

demi 3

Fenomen isim daha önce DJ Khaled ve Chris Brown gibi dünyaca ünlü starların müzik videolarında yer aldı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğaz manzaralı evini gezdiler! Sohbetleri şoke etti: "Ben kadınlığı başka..."Boğaz manzaralı evini gezdiler! Sohbetleri şoke etti: "Ben kadınlığı başka..."
Açıklamaları çok konuşulacak! 'Çıplaklığı...'Açıklamaları çok konuşulacak! 'Çıplaklığı...'
Önce paylaştı, sonra sildi! O pozu olay oldu Önce paylaştı, sonra sildi! O pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.