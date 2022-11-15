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Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

15.11.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar bir süredir cinsellikle ilgili araştırmalarına hız verdi. Seksin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, cinselliğin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu yüzden rutinlerin arasına ne zaman seks yapılı sorusunun cevabı da yer almalı. Başta stres yönetimi olmak üzere çiftler arası ilişkinin güçlü kalması da planlı bir seks hayatından geçiyor.

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Günlük hayatın koşturması ve verdiği yorgunluk seksin geri planda kalmasına neden olabiliyor. Ancak, seksin ihmal edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar da bu yüzden planlı bir seks hayatının çok iyi olabileceğini tavsiye ediyor.

PLANLI SEKSİN FAYDALARI

Seks ilişkinin her şeyi olmasa da önemli bir parçasıdır. İki kişinin yaşadığı fiziksel ve duygusal yoğunluğun yakın temasla pekişmesine yardımcı olur. Seks, ilişkinin bağını güçlendirebilir. Çiftleri bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Planlı bir seks, iki tarafında heyecanını belli bir seviyede tutabilir.

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Spontane gelişen seks çok heyecanlı olabilir ama seksi planlamak, ilişkiyi canlı tutabilir. verir. Giymek isteyebileceğiniz yeni iç çamaşırları veya denemek istediğiniz pozisyonlar hakkında düşünebilirsiniz, önceden tam olarak hazırlanıp sahneyi ayarlayın, vb. Fiziksel yakınlığın yanı sıra seksi, birlikte vakit geçirmenin bir parçası olarak görebilirsiniz. Bu sayede ilişkiniz ve kendiniz hakkında daha çok konuşabilir. Varsa pürüzleri giderebilirsiniz.

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LİBİDONUN ARTMASINA YARDIMCI OLUR

Seks, daha fazla seks getirir. Cinsel hayata beklenmedik şekilde ara verildiğinde zamanla her şeyde olduğu gibi paslanmaya başlar. Sevişmenin verdiği duyguları ve yaşattığı fiziksel rahatlığı unutmaya başlıyorsunuz. Yine de bir kez hatırlatıldığında, doyumsuz olunabilir ve artırılmış bir libido ile, spontan seks yapma olasılığınız daha yüksektir.


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