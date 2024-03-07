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  4. Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! Eşi gözyaşlarına boğuldu

Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı! Eşi gözyaşlarına boğuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 12:25
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Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem önceki akşam motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu Karacaahmet Camisi’nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın gözyaşlarına boğuldu.

2012-2022 yılları arasında ekranlara gelen fenomen dizi Seksenler'de 'Zafer’ karakterini canlandıran Efe Deprem, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Meslaktaşı Burcu Altın ile 2019'da evlenen ve Zeynep adında bir kızı olan 41 yaşındaki oyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Efe Deprem'in vefatı sanat dünyasını üzüntüye boğdu.

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Tiyatro oyuncusu Efe Deprem’in cenazesi Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’ne getirildi. Cenazeye Deprem’in ailesi, çalışma arkadaşları ve çok sayıda yakını katıldı.

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Deprem’in tabutunun üzerine babası Teoman Deprem tarafından Fenerbahçe forması konuldu. Deprem'in ağabeyi Mete Deprem de tabutun başından ayrılmadı. Efe Deprem'in eşi Burcu Altın Deprem ayakta durmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına boğuldu.

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İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Efe Deprem’in cenazesi Çamlıca Mezarlığı’na defnedildi.

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