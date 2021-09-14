MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose durmuyor! Derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi

Demi Rose durmuyor! Derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi

14.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki ünlü model Demi Rose, helikoptere bindiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kıvrımlı model, derin göğüs dekoltesiyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Demi Rose durmuyor! Derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi

Kıvrımlarıyla nefes kesen ünlü sosyal medya fenomeni Demi Rose, helikoptere bindiği anları, kendi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Demi Rose'un helikopter kombini yine nefes kesti. İşte yürek hoplatan o poz:

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

DEMI ROSE KİMDİR?

Demi Rose, 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'de doğdu. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla, geniş kitlelerce tanınan Rose, milyonlara takipçi kazandı.

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

KAPAK KIZI OLDU

Ünlü markaların dikkatini çeken güzel fenomen, 2016 yılının aralık ayında Sixty6 dergisine kapak oldu.

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

MÜZİK PİYASASINA ADIM ATTI

2017 yılında, müzik piyasasına adım atarak Rose, kendisini 'dünyanın en seksi DJ'i' olarak tanımladı.

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

Demi Rose, Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamıştı.

Seksi model, derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğullarımın işlerine son verdim"Oğullarımın işlerine son verdim"
6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"
Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti! Gecede kimler yok ki...Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti! Gecede kimler yok ki...
Anahtar Kelimeler:
Model İngiltere Demi Rose Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'ya damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

İmamoğlu'na yanıt: Zamlar ve LGBT dışında...

İmamoğlu'na yanıt: Zamlar ve LGBT dışında...

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.