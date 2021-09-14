Demi Rose durmuyor! Derin dekoltesini bu defa helikopterde sergiledi

Kıvrımlarıyla nefes kesen ünlü sosyal medya fenomeni Demi Rose, helikoptere bindiği anları, kendi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Demi Rose'un helikopter kombini yine nefes kesti. İşte yürek hoplatan o poz:

DEMI ROSE KİMDİR?

Demi Rose, 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'de doğdu. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla, geniş kitlelerce tanınan Rose, milyonlara takipçi kazandı.

KAPAK KIZI OLDU

Ünlü markaların dikkatini çeken güzel fenomen, 2016 yılının aralık ayında Sixty6 dergisine kapak oldu.

MÜZİK PİYASASINA ADIM ATTI

2017 yılında, müzik piyasasına adım atarak Rose, kendisini 'dünyanın en seksi DJ'i' olarak tanımladı.

Demi Rose, Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamıştı.





