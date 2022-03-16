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Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

16.03.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan TikTok fenomeni Ceren Yaldız aylık gelirini açıkladı. 20 yaşındaki fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

Instagram, TikTok, YouTube mecralarında aktif olan Ceren Yaldız, aylık gelirini YouTube platformunda açıkladı. Sosyal mecralarda çeşitli türlerde içerik üreten Ceren Yaldız'ın aylık geliri duyanlar, "Bu kadar kazanması haksızlık", "Yazık bize" tarzında yorumlar yaptı.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

CEREN YALDIZ'IN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Ceren Yaldız YouTube kanalında paylaştığı videoda aylık gelirini açıkladı. "Aylık 100 bin TL üzeri para kazanıyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Ceren Yaldız sosyal medyada hedef oldu.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

Video ile ilgili yorum yapan kullanıcılar, "10 yaşındakiler sayesinde milyoner olacak", "Ceren'i seviyorum ama TikTokerların bu kadar kazanması haksızlık", "Ben okumayı bırakıyorum" ifadelerinde bulundu.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

SEKSİ POZLARI OLAY OLDU

Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan Ceren Yaldız'ın seksi pozları binlerce beğeni aldı. Yıldız'ın fotoğrafının altına, "Doğal Taş", "Sen şaka mısın?", "Aşk kadınım" tarzında yorumlar geldi.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

CEREN YALDIZ KİMDİR?

Ceren Yaldız 7 Şubat 2022'de Bursa'da dünyaya geldi.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

TikTok ile öne çıkan Ceren Yaldız Instagram, Youtube gibi platformlarda izleyici kitlesi elde etti.

Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı!

Instagram'da binlerce beğeni alan Yaldız'ın 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Instagram
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