Seksi pozları olay olan fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

Instagram, TikTok, YouTube mecralarında aktif olan Ceren Yaldız, aylık gelirini YouTube platformunda açıkladı. Sosyal mecralarda çeşitli türlerde içerik üreten Ceren Yaldız'ın aylık geliri duyanlar, "Bu kadar kazanması haksızlık", "Yazık bize" tarzında yorumlar yaptı.

CEREN YALDIZ'IN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Ceren Yaldız YouTube kanalında paylaştığı videoda aylık gelirini açıkladı. "Aylık 100 bin TL üzeri para kazanıyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Ceren Yaldız sosyal medyada hedef oldu.

Video ile ilgili yorum yapan kullanıcılar, "10 yaşındakiler sayesinde milyoner olacak", "Ceren'i seviyorum ama TikTokerların bu kadar kazanması haksızlık", "Ben okumayı bırakıyorum" ifadelerinde bulundu.

SEKSİ POZLARI OLAY OLDU

Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan Ceren Yaldız'ın seksi pozları binlerce beğeni aldı. Yıldız'ın fotoğrafının altına, "Doğal Taş", "Sen şaka mısın?", "Aşk kadınım" tarzında yorumlar geldi.

CEREN YALDIZ KİMDİR?

Ceren Yaldız 7 Şubat 2022'de Bursa'da dünyaya geldi.

TikTok ile öne çıkan Ceren Yaldız Instagram, Youtube gibi platformlarda izleyici kitlesi elde etti.

Instagram'da binlerce beğeni alan Yaldız'ın 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.



