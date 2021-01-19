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Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

19.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Selçuk Özdağ’a saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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