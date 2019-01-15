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Selda Alkor'dan Gamze Özçelik'e: Türkiye'yle ilgilen

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 13:30 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Selda Alkor, tesettüre girdikten sonra yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik'i eleştirdi. Alkor, Özçelik'in Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Selda Alkor'dan Gamze Özçelik'e: Türkiye'yle ilgilen

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan usta oyuncu Selda Alkor, magazin gündemini değerlendirdi.

Başkanlığını Gamze Özçelik'in yaptığı Umuda Koşanlar Derneği üyeleri, 'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Afrika'da bulunan Kamerun'a uçtu.

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"YAŞADIĞIMIZ DUYGULARI ANLATMANIN TARİFİ YOK"

Özçelik ve ekibi, bölge halkıyla birlikte su kuyusunun açılışını yaptı. Suyla tanışmanın heyecanını yaşayan çocukların mutluluklarını yayımlayan Özçelik, "Şükür… Yaşadığımız duyguları anlatmanın tarifi yok" dedi.

Durum üzerine Selda Alkor, Gamze Özçelik'in Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

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