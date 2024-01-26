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  4. Selen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdi

Selen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 20:55 | Son Güncelleme:
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Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyor. Görgüzel, son yaptığı açıklamayla da tartışma yarattı. Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Selen Görgüzel, erkek menisinin yüze sürülmesinin faydalı olduğunu, gençleştirdiğini açıkladı.

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YÜZE SÜRÜLDÜĞÜNDE CİLTTE LİFTİNG ETKİSİ YARATIYOR!

Görgüzel, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Görgüzel'in bu açıklamaları ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kesim ünlü isme destek verirken, bir kesim de tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Selen Görgüzel evli kadınlar hamdi
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