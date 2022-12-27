Selen Görgüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? "Asgari ücretli sevgilim olamaz!" demişti! Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa'da

Selen Görgüzel, 2. Sayfa magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel "asgari ücretli sevgilim olamaz" sözlerine 2. Sayfa magazin programında açıklık getirdi. Ünlü isim yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. İşte Selen Görgüzel hakkında merak edilenler...

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

SELEN GÖRGÜZEL, 'ASGARİ ÜCRETLİ SEVGİLİM OLAMAZ' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

"Kadın ve erkek eşit değildir. Biz eş değeriz. Allah'ınn eş değer kullarıyız. Hukuksal olarak eşit haklarımız vardır. Ama eş değer falan değiliz. Bir kere farklıyız. Yaradılış olarak farklıyız. Bir kadının da erkeğe vermek istediği şeyler vardır, erkeğin de kadına vermek istediği şeyler vardır. Veremeyince üzülür...

Benim bir stratejim yok. Bana soru soruldu, cevap verdim. Orada hayat şartlarının ne kadar zor olduğunun da altını çizdim" Yeri geldi su alacak param olmadı. Arkadaşlarım yaptı alışverişimi. Ben çok fakir bir çocuğa aşıktı. Adam parası olmadığı için beni bıraktı. Kompleks yaptı ve biz ayrıldık. Gitti sonra zengin bir kızla evlendi pislik!"

2. SAYFA'NIN KONUĞU SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN NEDEN BOŞANDI?

55 yaşındaki ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bu yıl tek celsede sona ermişti.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 yılında Antakya’nın Döver ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1 kez, 5 erkek kardeşi bulunmaktadır. Emekli memur baba ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Okul hayatı, üniversiteye kadar Antakya’da devam etmiştir. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Türkiye’ye gelmiştir. Elektrik Mühendisliği mezunu olan Hamdi Alkan kariyer hayatına tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği yaparak devam etmektedir.

Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden biridir. İlk olarak 1990 yılında TRT’de 3 aşağı 5 yukarı programıyla tanınmıştır. Bunun dışında pek çok skeç ve komedi programlarında, Reyting Renting, Reyting Hamdi, Hamdi Alkan TV, Yumurcak TV, En İyi Arkadaşım, Şellale ve daha bir sürü film, dizi ve programda rol aldı.

