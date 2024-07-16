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Selen Görgüzel kızı İlknaz'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Annesinin kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 13:24
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Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel son dönemde özel hayatı, sahne kostümleri, çılgın dansları ve estetikleri ile gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa kızı İlknaz'ı paylaştı. Ünlü ismin kızını görenler 'annesinin kopyası' yorumunda bulundu.

Selen Görgüzel kızı İlknaz'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Annesinin kopyası'

MYNET-Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. Genç ve güzel görünmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Görgüzel, son olarak yüzünü ve boynunu da gerdirmişti.

Dansları, ilginç kostümleri ve değişimiyle adından sıkça söz ettiren Görgüzel şimdi de kızı İlknaz ile gündem oldu.

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Kızı ile şarkı söylediği anları paylaşan Selen Görgüzel'in o anlarına adeta yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Selen Görgüzel'in kızı ile paylaşımına sosyal medyada; 'abla kardeş gibiler', 'annesinin kopyası', 'aynı annesi', 'güzellik genetik galiba' şeklinde yorumlar yapıldı.

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İlk evliliğini 18 yaşında Yılmaz Bektaş ile yapan Selen Görgüzel'in kızı İlknaz bu evlilikten dünyaya geldi. Görgüzel, iş insanı Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında boşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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