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Selena Gomez: Bazen sonsuza kadar yalnız kalacağımı düşünüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bu yıl içerisinde çıkardığı, "Rare" adlı albümle dört yıl sonra müziğe geri dönen Selena Gomez, katıldığı bir video programında sonsuza kadar yalnız kalmaktan korktuğunu söyledi.

Selena Gomez: Bazen sonsuza kadar yalnız kalacağımı düşünüyorum

Selena Gomez, YouTube üzerinden yayınlanan Genius adlı bir videoda samimi haliyle büyüledi. Dikkat çeken açıklamaların başında ise Gomez’in yalnızlık korkusu geliyordu. Gomez, “Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum” diyerek herkesin hissettikleri gibi benzer şeyler hissettiğini itiraf etti.

Bu tip duygular Gomez’in üstüne çöktüğünde ise bunların uzun sürmesine ve gününü mahvetmesine izin vermemeye çalışıyor. 27 yaşındaki Gomez, “15 dakika geçtikten sonra kendime, ‘Herkes için birinin var olduğunu biliyorum” diyorum” şeklinde kendisini telkin ettiğini söyledi.

Albüme ismini verirken Instagram’dan da ilham aldığını açıklayan ünlü isim, “Herkes nasıl görünmek istiyorsa öyle görünmek için çok fazla baskının olduğu Instagram, albümümün ismini Rare koymamın en büyük nedenlerinden biri” dedi.

Dönem dönem özgüven ve kendine saygı konularıyla başa çıkmaya çalıştığını belirten Gomez, “Zamanla ve yaş geçtikçe bu konu daha iyiye gidiyor ama bu her zaman üstünde çalışmaya devam edeceğim bir konu olacak” dedi.

Gomez, geçtiğimiz yıl akıl sağlığını korumak için telefonundan Instagram uygulamasını sildiğini söylemişti.

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