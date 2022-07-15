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Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel bikinili cesur pozlarıyla yürek hoplattı! "Sana ne olmuş?"

15.07.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı isimler arasında yer alan Hazal Şenel, son haliyle resmen olay yarattı. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Hazal Şenel'in bikinili pozları adeta yürek hoplattı.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel bikinili cesur pozlarıyla yürek hoplattı! "Sana ne olmuş?"

Selena dizisinde Kıvılcım karakteriyle herkes tarafından sevilen güzel oyuncu Hazal Şenel, değişimiyle resmen herkesi şoke etti. Bambaşka birisi haline dönüşen güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

KIVILCIM KARAKTERİYLE TANINDI

Bir dönemin popüler dizileri arasında Selena'da canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle dikkat çeken Hazal Şenel, değişimiyle bambaşka biri oldu.

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Selena dizisinin ardından yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Şenel'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

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BİKİNİLİ POZLARIYLA YÜREK HOPLATTI

Son haliyle Instagram hesabından cesur pozlara imza atan Hazal Şenel, muhteşem fiziğiyle dikkat çekiyor.

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Bikinili pozlarıyla muhteşem fiziği ve güzelliğini sergileyen Hazal Şenel, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Takipçilerinden bazıları Hazal Şenel'in pozlarına, "Yuh bu sen misin?" ve "Sana ne olmuş?" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Aslı Enver'in olay olan fotoğraflarındaki bikinisini beğenenlere alternatif önerilerAslı Enver'in olay olan fotoğraflarındaki bikinisini beğenenlere alternatif öneriler

İşte güzel oyuncunun son pozları;

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selena selena kıvılcım
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