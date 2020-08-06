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Selin Ciğerci, 70 bin TL’lik çantasıyla video çekti: Onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 01:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenliğinin ardından kendi markasıyla iş dünyasına da adım atan Selin Ciğerci'nin Instagram'dan paylaştığı video olay oldu. Selin Ciğerci, 70 bin TL’lik çantasıyla video çekerek evdeki yardımcısına seslendi ve "Bazı insanlar sadece bu çantaları takanları insan sanıyorlar. Onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları" dedi.

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, yaz tatilini Bodrum'daki lüks villasında geçiriyor. Sosyal medya fenomenliği ve şarkıcılıktan sonra iş dünyasına adım atan Selin Ciğerci, kendi kozmetik markasını çıkarmıştı. Lüks yaşamıyla dikkat çeken Ciğerci'nin Instagram'dan paylaştığı video da sosyal medyada çok konuşuldu.

"ONLAR MUTSUZ OLSUN DİYE ALIYORUM"

Selin Ciğerci, 70 bin TL değerindeki yabancı marka çantasıyla video çekerek evdeki çalışanına seslendi. Ciğerci "Bu çantalara insan muamelesi yapıyoruz. Çünkü bazı insanlar sadece bu çantaları takanları insan sanıyorlar. Ben de onlara kapak olsun diye, onlar mutsuz olsun diye alıyorum bunları" ifadelerini kullandı.

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