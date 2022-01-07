Selin Ciğerci'den aşk pozu! "Evlilik olacak mı?"

Boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz yıl herkesi şoke etmişti. Ayrıldıktan sonra da birbirlerinden kopamayan ikili yeni ilişkiler denese de birbirlerine döndü. Aşk denemeleri sonuçsuz kalan eski karı koca çareyi barışmakta buldu.

Yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz gün bu haberi duyurmuştu. Selin Ciğerci'den de eski kocasıyla aşk pozu gecikmedi. Ünlü isim paylaşımına "Naber zeytinim" notunu düştü.

İkilinin pozlarını gören takipçiler ise Gökhan Çıra'nın evlilik teklifi edip etmeyeceğini ve ikilinin yeniden evlilik kararı alıp almayacağını merak etti. "Evlilik olacak mı?" sorularına yanıt vermeyen ikili alınan duyumlara göre şu an mutlu.

Ciğerci ise şimdilerde henüz evlilik düşünmüyor.

