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Selin Ciğerci'den aşk pozu! "Evlilik olacak mı?"

07.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandıktan sonra ayrılığa çok dayanamadı ve barıştı. Selin Ciğerci eski kocasıyla aşk pozunu paylaşınca fotoğrafın altına yorum yağdı Çoğu takipçisi Gökhan Çıra'nın yeniden evlilik teklifi edip etmeyeceğini merak etti.

Selin Ciğerci'den aşk pozu! "Evlilik olacak mı?"

Boşanma kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz yıl herkesi şoke etmişti. Ayrıldıktan sonra da birbirlerinden kopamayan ikili yeni ilişkiler denese de birbirlerine döndü. Aşk denemeleri sonuçsuz kalan eski karı koca çareyi barışmakta buldu.

Yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz gün bu haberi duyurmuştu. Selin Ciğerci'den de eski kocasıyla aşk pozu gecikmedi. Ünlü isim paylaşımına "Naber zeytinim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

İkilinin pozlarını gören takipçiler ise Gökhan Çıra'nın evlilik teklifi edip etmeyeceğini ve ikilinin yeniden evlilik kararı alıp almayacağını merak etti. "Evlilik olacak mı?" sorularına yanıt vermeyen ikili alınan duyumlara göre şu an mutlu.

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Ciğerci ise şimdilerde henüz evlilik düşünmüyor.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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