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Selin Ciğerci'den romantik kutlama! 'Konu sen olunca...'

16.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci'den romantik kutlama! 'Konu sen olunca...'

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 25 yaşına basan eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Geçtiğimiz sene eylül ayında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan futbolcu Gökhan Çıra, 25 yaşına bastı.

Girdiği polemikler ve 'aldatılma' iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ciğerci, eşinin doğum günü için sürpriz bir pasta yaptırdı.

Pastanın üzerine, "İyi ki doğdun kocişkom" yazdıran Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderisine şu notu düştü:

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"Konu başka bir şey olsa buraya sayfa sayfa yazarım, içimi dökerim ama konu sen olunca yazacak bir şey bulamıyorum kocişkom. Toplam benimle şu ölümlü dünyada beraber üflediğimiz 7. doğum günü pastan. Seni o kadar çok seviyorum ki... İyi ki varsın dünyiş... Allah herkese nasip etsin sevdiği insanla yaş almayı..."

Çıra da eşine, "Ömrüm benim... Geleceğim, her şeyim... Her zaman yan yana yıllarımız olur inşallah" sözleriyle yanıt verdi.

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güzelim ülkem ne hale gelmiş Allah'ım sen bizi affet

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