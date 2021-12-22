Selin Ciğerci'den şaşırtan paylaşım! Esti dostuyla barıştı mı?

Bir dönem yakın dost olan Selin Ciğerci ve Demet Akalın'ın arası açılmıştı.

Ciğerci, “Demet ile neden küstünüz?” sorusu üzerine, “İnan unuttum biliyor musun? Ben kimse ile konuşmuyorum zaten. 2 milyon almışım, Demet Hanım düğüne geliyor diye. Beyonce mi geliyor düğüne? Tabii ki öyle bir para almadım. Ben zannetmiyorum Demet’in öyle düşündüğünü. Ben para alsam derdim ki. 100 bin alsam 50 bini senin, 50 bini benim. Bu iş sonuçta, bizim işimiz bu. Demet, kınada fotoğraflarımı sildi" demişti.

Düğünden sonra bir daha bir araya gelmeyen eski dostlar barıştı mı? Selin Ciğerci Demet Akalın'ın şarkısını dinlerden çektiği videoyu paylaşınca dikkatleri üzerine çekti.

Bazı takipçiler "Ciğerci zeytin dalı uzatıyor" yorumlarında bulundu.

