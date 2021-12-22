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Selin Ciğerci'den şaşırtan paylaşım! Esti dostuyla barıştı mı?

22.12.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem yakın arkadaşı olan Demet Akalın'ın şarkısını dinlerken paylaşım yapan Ciğerci "Barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Selin Ciğerci'den şaşırtan paylaşım! Esti dostuyla barıştı mı?

Bir dönem yakın dost olan Selin Ciğerci ve Demet Akalın'ın arası açılmıştı.

Ciğerci, “Demet ile neden küstünüz?” sorusu üzerine, “İnan unuttum biliyor musun? Ben kimse ile konuşmuyorum zaten. 2 milyon almışım, Demet Hanım düğüne geliyor diye. Beyonce mi geliyor düğüne? Tabii ki öyle bir para almadım. Ben zannetmiyorum Demet’in öyle düşündüğünü. Ben para alsam derdim ki. 100 bin alsam 50 bini senin, 50 bini benim. Bu iş sonuçta, bizim işimiz bu. Demet, kınada fotoğraflarımı sildi" demişti.

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Düğünden sonra bir daha bir araya gelmeyen eski dostlar barıştı mı? Selin Ciğerci Demet Akalın'ın şarkısını dinlerden çektiği videoyu paylaşınca dikkatleri üzerine çekti.

Kerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçtiKerimcan Durmaz eski dostu Selin Ciğerci'yi paylaşıp dalga geçti

Bazı takipçiler "Ciğerci zeytin dalı uzatıyor" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Selin Ciğerci
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