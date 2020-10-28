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Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı!

28.10.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti evlilik yıl dönümlerini kutladı!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Deniz Akkaya ile yaşadığı polemikle magazin gündemine oturan Ciğerci Instagram hesabından eşi Gökhan Çıra’ya romantik bir mesajla seslendi.

Sosyal medya fenomeni ve kozmetik markası sahibi Selin Ciğerci, 6 yıllık beraberliğinin sonunda Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökhan Çıra ile dünya evine girdi. 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin ilk yılını kutladı. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çift yeni bir romantizme imza attı. Evliliklerinin ilk yılını kutlayan Selin Ciğerci’nin duygusal mesajı takipçilerinden tam not aldı.

‘EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK’

selin gökhan

Güne mutlu bir şekilde başladığını ifade eden Ciğerci evlilik yıl dönümü kutlaması için yaptığı paylaşımda hem sevenlerine hem de eşi Gökhan Çıraya seslendi. Sağlıkla nefes almanın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Ciğerci mesajına, “Hayatın yorgunlukları, ruhun durgunlukları... Hepsi bizim varolma, haytala barışma sebebimiz, sorunlar, sorumluluklar, kaygılar, kafa karışıklıkları... Hepsi hayatın anlarında bize eşlik ediyor. En önemlisi sağlık biliyorsun değil mi? Sağlıkla nefes almak en önemlisi” notuyla başladı.

‘ÇOK ŞEYE ŞÜKRETTİM’

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Eşi Gökhan Çıra’yla tanışmalarının üzerinden 7 yıl geçtiğini belirten Ciğerci, “Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz hanımlar ama Şubat’ta 7. senemiz olacak. Hayatımın her döneminde bana eşlik eden kocişkom, zeytin gözlüm tek insan oldu. Hayatımda tek başına kocaman bir aile oldu. Yeri geldi kardeş, yeri geldi koruyucu melek gibi hayat arkadaşım oldu maddi manevi. Benim gelinlik hayallerime ortak oldu. Bugün benim için çok özel. İmza attığımız gün, geçen sene bugün... Evlilik yıl dönümümüz tam 1 sene oldu şaka gibi değil mi? Hanımlar zaman ne kadar çabuk geçiyor? Her neyse bugün çok şeye şükür ettim Allah’ıma. Ne olursa olsun ilk sağlıkla nefes aldığım için şükür ettim. Sonra içimi yine döktüm ama hayatımın hiçbir döneminde isyan etmedim” ifadelerini kullandı.

İşte Selin Ciğerci'nin romantik paylaşımı;

selin ciğerci

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