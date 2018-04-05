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Selin Ciğerci kendisini aldatan Gökhan Çıra'yı affetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, evlilik hazırlığı yaptığı dönemde kendisini aldatan futbolcu sevgilisi ile yeniden barıştı

Selin Ciğerci kendisini aldatan Gökhan Çıra'yı affetti

Aradığı aşkı yeşil sahalarda bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin uzatmalı sevgilisi futbolcu Gökhan Çıra ile yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı.

Barıştıklarını Instagram hesabından duyuran Ciğerci, "My husband 15 Nisan Ordu yolcusuyuz, zamanı gelmedi mi artık. Güzel bakan bütün gözler her zaman mutluluğu hak eder öyle bakın olur mu, HER ZAMAN" diye yazdı.

tktk

ALDATTIĞI İÇİN YOLLARINI AYIRMIŞLARDI

Evleneceklerini duyurduktan sonra yollarını ayıran çiftin ayrılık nedeni ise Çıra'nın Ciğerci'yi aldatmasıydı. Ciğerci "Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.

Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıllarda ameliyatla kadın olmuştu.

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selin ciğerci Gökhan Çıra

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