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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan anlamlı hareket! 'Bir arabamı satıp...'

13.02.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok sanatçının destek yağdırdığı depremzedelere Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra da kayıtsız kalamadı. ''Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım'' diyen Gökhan Çıra, bir arabasını satıp elde ettiği geliri depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan anlamlı hareket! 'Bir arabamı satıp...'

Eski futbolcu Gökhan Çıra, Büyük Güney Doğu Depremi sonrası zor durumda kalan vatandaşlar için kolları sıvadı.

''GEREKİRSE EVİMİN KAPISI...''

Gökhan Çıra, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İlk günden beri üzerime düşüyorsa fazlasını yapmak isterdim, hala da istiyorum. Gerekirse otelim gerekirse evimin kapısı sonuna kadar her zaman açıktır ve hiçbir zaman kapanmayacaktır.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan anlamlı hareket! 'Bir arabamı satıp...'

OTEL GELİRİNİ DE BAĞIŞLAYACAK

Ben bir arabamı satıp depremzedeye bağışlayacağım. 'Neden yardım yapmadın?' diye soruyorsunuz, ben zaten gerekenleri yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Canım dahil bu vatana feda olsun, biz buradan ekmek yiyip hayatımızı geçiriyoruz o yüzden her şeyim de vatana sonuna kadar helal olsun. En kısa sürede satıp en sağlıklı şekilde bir kuruma bağışlayacağıma bilmenizi isterim. Ayrıca Mart-Nisan aylarının otel gelirinin bir kısmını da bağışlayacağımı bildirmek isterim.

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