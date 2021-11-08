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Selin Ciğerci: Uğur Yücel'i tanımıyorum, magazinde yer alması gerekiyor

08.11.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'deki'Bir Başka Güzel' adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Selin Ciğerci, katıldığı bir magazin programında usta oyuncu Uğur Yücel'i tanımadığı belirterek, "Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor" diyerek tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

Selin Ciğerci: Uğur Yücel'i tanımıyorum, magazinde yer alması gerekiyor

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Selin Ciğerci, bugün tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu.

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Uğur Yücel'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajı değerlendiren Selin Ciğerci, usta oyuncunun "Dizilere takipçi sayısına göre oyuncu seçildi" sözleri üzerine, Yücel'i tanımadığını dile getirdi.

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Ciğerci, herkesi şaşırtan açıklamasında, "Uğur Yücel'i tanımıyorum. Ekranda görünce hatırladım. Benim birini tanımam için magazinde yer alması gerekiyor. Dizi izlemediğim için oyuncularını da tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

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İMAJINI DEĞİŞTİRDİ!

Eşi Gökhan Çıra’dan ayrılan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf etmişti.
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Göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesi olduğu iddia edilmişti. Ciğerci annesinin istediğini kıramayıp saç rengini değiştirdi.
Ekran Alıntısı

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Selin Ciğerci Uğur Yücel
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