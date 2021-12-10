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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendi

10.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tek celsede boşanan ve yeni aşklara yelken açan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, aylar sonra bir araya geldi. Barıştıkları düşünülen çiftten Çıra, "Buluşup sadece iş yemeği yedik" diyerek iddiayı yalanladı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendi

2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içinde boşanmıştı. Ayrıldıktan sonra iş ortaklıklarını da bitiren ve sonrasında yeni ilişkilere yelken açan ikili, önceki akşam birlikte görüntülendi.

"İŞ YEMEĞİ YEDİK"

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra akşam yemeğinde buluşan ikilinin evliliklerine ikinci bir şansı verdikleri iddia edildi. SnobMagazin'in haberine göre; Gökhan Çıra muhabirlerin, "Barıştınız mı? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birlikte buluşup iş yemeği yedik. 'Hayırlı olsun' demeyelim" açıklamasını yaptı.

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Selin Ciğerci ise sessizliğini korudu. Mekândan ayrı ayrı çıkan Ciğerci ve Çıra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

İKİSİ DE AŞK PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor.

Selin Ciğerci de geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan James ile aşk yaşamaya başladı. Ciğerci de sevgilisiyle bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ancak kısa sürede silmişti.

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendiSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra birlikte görüntülendi
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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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