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Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan 4 milyonluk sürpriz

09.04.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci’ye sürpriz yaptı. 37’nci yaşını kutlayan Selin Ciğerci’ye eşi Gökhan Çıra 4 milyon değerinde bir araba hediye etti.

Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’dan 4 milyonluk sürpriz

Sosyal medya fenomeni ve kozmetik markası olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile evli. Çift, her fırsatta mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Futbolcu Gökhan Çıra, 37 yaşına basan sosyal medya fenomeni eşi Selin Ciğerci'ye sürpriz yaptı. Çıra, Ciğerci'ye dört milyon TL değerinde bir araba hediye etti. Arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama yapan Ciğerci, eşinin sürpriziyle sevinçten havalara uçtu.

SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA ÇİFTİ 2019’DA EVLENDİ

2019 yılında Selin Ciğerci ile nikah masasına oturan Gökhan Çıra, son model bir araba hediye etti. Sürpriz karşısında çok mutlu olan Ciğerci, Çıra'ya sarılıp teşekkür etti.

Ekran Alıntısı

ARACIN DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Gökhan Çıra'nın eşine aldığı son model otomobilin 4 milyon TL olduğu öğrenildi. En son Tuzlaspor'da top koşturan Çıra, yaşadığı sakatlık sonrası futbol sahalarından uzak kalmıştı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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