Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Şıklığıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni önceki gün tekne turuna çıktı.

36 yaşındaki ünlü, bikinisinin üzerine 4,1 milyon TL'lik pırlanta takı taktı.



Takılarıyla gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak, hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

