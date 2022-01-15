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Sema Aydemir kimdir? Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat atleti Sema Aydemir 2022 sezonunda Survivor All Star yarışmasında yer alacak. Survivor 2017 ve 2018 All Star'a da katılan Sema Aydemir, başarılı performansıyla seyircilerin aklına kazındı. Peki Sema Aydemir kimdir? İşte merak edilenler...

Sema Aydemir kimdir? Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2022 sezonu ile 3. kez Survivor'a katılacak olan Sema Aydemir, katıldığı yarışmanın ardından Survivor Ekstra programındaki yorumlarıyla konuşulmuştu. Sema Aydemir, Survivor'da bu sefer ikizi Seda Aydemir ile de yarışacak. İşte Sema Aydemir'in kariyeri...

Sema Aydemir kimdir? Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985 Bursa'da doğan 36 yaşındaki Sema Aydemir'in 3 kız kardeşi vardır. 1.70 boyundaki Aydemir 63 kilo. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Aydemir 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkmış ve Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele etmiştir.

Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile hayatını birleştiren Sema Aydemir, Apak ile 2016'da yollarını ayırdı. Aydemir'in Ali adında bir çocuğu bulunuyor.


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TV8 survivor
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