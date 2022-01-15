Sema Aydemir kimdir? Survivor yarışmacısı Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2022 sezonu ile 3. kez Survivor'a katılacak olan Sema Aydemir, katıldığı yarışmanın ardından Survivor Ekstra programındaki yorumlarıyla konuşulmuştu. Sema Aydemir, Survivor'da bu sefer ikizi Seda Aydemir ile de yarışacak. İşte Sema Aydemir'in kariyeri...

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

17 Ağustos 1985 Bursa'da doğan 36 yaşındaki Sema Aydemir'in 3 kız kardeşi vardır. 1.70 boyundaki Aydemir 63 kilo. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Aydemir 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkmış ve Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele etmiştir.

Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile hayatını birleştiren Sema Aydemir, Apak ile 2016'da yollarını ayırdı. Aydemir'in Ali adında bir çocuğu bulunuyor.



