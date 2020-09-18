Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur isyan etti! ’Çirkince dolaplar’

Uzun yıllardır fenomen yarışmacı Semih Öztürk’le inişli çıkışlı ilişkisini sürdüren Kurretülayn Matur geçtiğimiz aylarda muradına ererek evlendi. Sessiz sedasız gerçekleşen nikah törenin sonrasında ikili gözlerden uzak kalmayı seçti. Geçen hafta Fethiye’de beraber tatil yapan çiftten Kurretülayn Matur’un yaptığı paylaşım sosyal medya gündemine düştü. Küvette çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Matur takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Küvet pozunun sonrasında isyan eden Matur, kendisine çok benzeyen bir ünlünün fotoğrafını kullanarak yapılan mesajlaşmaya sosyal medya hesabından sitem etti.

‘ŞAKA GİBİ’

TV 8 ekranlarına gelen Survivor Ekstra programında yorumculuk görevini üstlenen Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü. Sosyal medyada dolaşan bir mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Matur, “Şaka gibi! İlk önce saçma sapan haberler yapıldı şimdi de bu. Bana en çok benzeyen ünlünün birinin resmini Whatsapp resmi yapıp, üzerimden çirkince dolaplar çevirdiğinize inanamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunları kim yaptırıyorsa er ya da geç bulacağım!” ifadelerini kullandı.

İşte Kurretülayn Matur’u çileden çıkartan mesajlar;