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Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur isyan etti! ’Çirkince dolaplar’

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

TV 8’in uzun soluklu Ütopya yarışmasıyla ünlenen Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla takipçilerini şoke etti. Survivor programıyla tanınan Semih Öztürk’le evli olan Kurretülayn Matur hayranının mesajlarını ifşa etti. Mesajlaşmanın görüntüsünü paylaşan eski yarışmacı veryansın etti.

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur isyan etti! ’Çirkince dolaplar’

Uzun yıllardır fenomen yarışmacı Semih Öztürk’le inişli çıkışlı ilişkisini sürdüren Kurretülayn Matur geçtiğimiz aylarda muradına ererek evlendi. Sessiz sedasız gerçekleşen nikah törenin sonrasında ikili gözlerden uzak kalmayı seçti. Geçen hafta Fethiye’de beraber tatil yapan çiftten Kurretülayn Matur’un yaptığı paylaşım sosyal medya gündemine düştü. Küvette çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Matur takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Küvet pozunun sonrasında isyan eden Matur, kendisine çok benzeyen bir ünlünün fotoğrafını kullanarak yapılan mesajlaşmaya sosyal medya hesabından sitem etti.

‘ŞAKA GİBİ’

kurretülayn matur

TV 8 ekranlarına gelen Survivor Ekstra programında yorumculuk görevini üstlenen Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü. Sosyal medyada dolaşan bir mesajlaşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Matur, “Şaka gibi! İlk önce saçma sapan haberler yapıldı şimdi de bu. Bana en çok benzeyen ünlünün birinin resmini Whatsapp resmi yapıp, üzerimden çirkince dolaplar çevirdiğinize inanamıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunları kim yaptırıyorsa er ya da geç bulacağım!” ifadelerini kullandı.

İşte Kurretülayn Matur’u çileden çıkartan mesajlar;

kurretülayn2

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!
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