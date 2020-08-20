Semih Öztürk ve Melisa Emirbayer'in Nisa-Barış paylaşımları olay oldu

Survivor 2020'nin en büyük yıldızlarından Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu görüntülerin ardından aşk iddialarıyla gündeme gelen ikili ise henüz bir açıklama yapmadı.

Nisa ve Barış hakkında sosyal medya ise yıkılıyor. Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın fanları bu haberi mutlulukla karşılasa da tatsız yorumlar da sosyal medyada yer alıyor.

Survivor Panorama'da yorumculardan biri olan Melisa Emirbayer Nisa Bölükbaşı ile ilgili attığı tweetle dikkat çekti.

Emirbayer yorumunda "O bir KADIN. Yaptığı her şeyin hesabını sadece kendine verir çekin pis ellerinizi. Yaşadığımız yaşantımızdan, şerefimizden sadece ben demeyi bilmeli insan. O bir ADAM. Yaptığı davranışların sadece tek kilit noktası şerefidir" dedi.



Ancak Melisa Emirbayer'in bu yorumuna olumsuz tepkiler de vardı.

SEMİH ÖZTÜRK'TEN BOMBA YORUM

Yaptığı aykırı yorumlarla her zaman gündemde yer edinen Semih Öztürk ise "Kardeş ayağı" tweetiyle gündem oldu. Ancak bu tweetin Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ile ilgili olup olmadığı belli değildi.

Ancak Öztürk'ün bu yorumu da yarışma boyunca "kardeş gibiyiz" diyen ikiliye bir gönderme olarak algılandı. Ancak Öztürk'ün bu sözü kim için söylediği bilinmiyor.

