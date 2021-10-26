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Semiramis Pekkan'dan güldüren Ajda Pekkan paylaşımı

26.10.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleri, fiziği ve yıllara meydan okuyan görüntüsü ile sık sık gündem olan Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süperstar'ı tiye aldı.

Semiramis Pekkan'dan güldüren Ajda Pekkan paylaşımı

Son olarak yeni albümünün tanıtımı için verdiği bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ajda Pekkan'ın yaşı bir kez daha merak konusu oldu.

Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı Pekkan'ın bilinenin aksine 74 değil, 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı. Bunun üzerine Süperstar'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Instagram sayfasında Ajda Pekkan'ın yaşını ti'ye alan esprili bir paylaşım yaptı.

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Semiramis Pekkan, photoshop'la yapılan fotoğrafı "Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş..." notuyla paylaştı. Pekkan'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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