Semiramis Pekkan'dan güldüren Ajda Pekkan paylaşımı

Son olarak yeni albümünün tanıtımı için verdiği bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ajda Pekkan'ın yaşı bir kez daha merak konusu oldu.

Yıllara meydan okuyan ünlü şarkıcı Pekkan'ın bilinenin aksine 74 değil, 82 yaşında olduğu konuşulmaya başladı. Bunun üzerine Süperstar'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Instagram sayfasında Ajda Pekkan'ın yaşını ti'ye alan esprili bir paylaşım yaptı.

Semiramis Pekkan, photoshop'la yapılan fotoğrafı "Osmanlı arşivinde bulunmuş, gizli bilgiymiş..." notuyla paylaştı. Pekkan'ın bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.



