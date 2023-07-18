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Şempanzeye aşık olan kadın hayvanat bahçesinden men edilince gözyaşlarını tutamadı! Bir şartla görüşebilecekler

18.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika’da yaşayan Adie Timmerman isimli bir kadın hayvanat bahçesinde bulunan Chita adındaki şempanzeye aşık olduğunu itiraf ettikten sonra viral olmuştu. Belçika'nın Antwerp Hayvanat Bahçesi'nden yetkilileri hayvanat bahçesine girişini yasaklayınca Timmerman gözyaşları içinde duruma isyan etmişti. Davranışlarını değiştirmesi koşuluyla Timmerman’ın yasağı kaldırıldı.

Belçika’da yaşayan Adie Timmerman isimli bir kadın Antwerp Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Chita adındaki maymuna aşık olduğunu itiraf ederek gündem yaratmıştı. Her hafta hayvanat bahçesini ziyaret eden Timmerman, camın ardından şempanzaye öpücük atıyor ve el sallıyordu. Hayvanat bahçesine girişinin engellemesinden sonra gözyaşları içinde duruma isyan eden Timmerman, “O hayvanı seviyorum ve o da beni seviyor. Başka bir şeyim yok. Bunu neden almak istiyorlar. Bizi görüştürmezlerse ikimiz de perişan oluruz” dedi.

DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMESİ KOŞULUYLA...

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Timmerman’ın isyanının sonrasında hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada kadının davranışlarını değiştirmesi koşuluyla görüş izni verileceğini söylendi.

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Hayvanat bahçesinin İletişim Müdürü Ilse Segers, People Magazine'e “Bayan Timmermans'tan yalnızca bu özel hayvana karşı davranışını değiştirmesini istedik. Şu anda herhangi bir ziyaretçi için Chita'yı görme yasağı yok. Evde insanlarla birlikte büyüdü ve neredeyse 30 yıl önce hayvanat bahçesine geldi.Hala insanlara düşkün ama kendi sağlığı için mümkün olduğunca şempanze grubuna dahil olması gerekiyor. Bayan Timmermans'tan şempanzeler arasında bir şempanze olmasına izin vermesini ve yanında çok fazla kalmamasını ve dikkatini çekmemesini istedik. Gelecekte bunu yapacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika hayvanat bahçesi Şempanze

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