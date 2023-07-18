Korku filmi gibi ama gerçek! Kapısının önünde palayla gezen bir kadını görünce ne yapacağını şaşırdı

İngiltere’nin Liverpool şehrinin Anfield bölgesinde 41 yaşındaki Susan Blackburn isimli bir kadın bahçesinden büyük bir patlama ve köpeklerinin havlama seslerini duyduğunda evinin ikinci katında bulunan yatak odasında uyuyordu. O sırada iki kızı da uykuda olan anne sesin kaynağını bulabilmek için aşağı kata indi. Dışarı çıktığında hiçbir şey göremeyen kadın ertesi gün kapısının önünde bulunan güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde dehşete düştü.

“DEHŞETE KAPILDIM”

Liverpool Echo’nun haberine göre ertesi gün güvenlik kamerasını kontrol eden Blackburn, “Kesinlikle dehşete kapıldım. Bir korku filmi gibiydi. Gece 12'yi beş geçe bir patlama sesi duydum. Kızım yataktan bir şey düşürdü sandım. Kalkıp evi kontrol ettim tabi. İki kızım uyuyordu. Aşağıya indim, köpekler havlıyordu. Gördüklerime inanamadım. Niyetinin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Olayın tamamen birdenbire olduğumu ve bahçelerine elinde palayla giren kadının kim olabileceğini bilmediğini ifade eden Blackburn durumu anında polise haber verdi.