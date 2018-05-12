Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı: Ve Cemil, Tahir'i vurdu! (Sen Anlat Karadeniz 16. son bölümü izle)

Sen Anlat Karadeniz 17. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli) ve İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu)'nun başrolünde oynadığı dizi, çarşamba günleri atv'de yayınlanıyor. İlk bölümden itibaren çok tutulan dizi reytinglerde ilk sırada çıkmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat, Mercan'ı kaçırmış ve sonrasında intihar etmiş gibi asmıştı. Sonrasında ise Mercan'ın telefonunda ona intihar notu şeklinde mesaj atmıştı. Hemen yola çıkan Tahir ve ahali, Mercan'ın bulmuş ve ilkyardımı yapmışlardı. Bu olay üzerine Mercan'ın babası Cemil, Tahir'i sorumlu tutmuştu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Mercan'ın yaşadığı söyleniyor. Fakat Cemil, yine de intikam almak için Tahir'in karşısına dikiliyor. Ve Tahir'i göğsünden vuruyor. Tahir yaşayacak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...
Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.
Nefes Kaleli'den "Ha bu Ander Sevdaluk"— atv (@atvcomtr) 9 Mayıs 2018
"Ah duman kara duman sardı dört yanımızı,
Ha bu ander sevdaluk da alacak canımızı..." #SenAnlatKaradeniz
Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.
"Ölümün senin aşkından çok daha büyük bir aşka hizmet edecek!" #kaleligelini pic.twitter.com/6HgrOB7j9d— atv (@atvcomtr) 9 Mayıs 2018
Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?
Mercan ölecek mi? #kaleligelini pic.twitter.com/JCgufSoq3d— atv (@atvcomtr) 9 Mayıs 2018
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