Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm izle: Nefes kızına kavuştu! (Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm tamamı atv tarafından yayınlandı. Dün akşam heyecanla izlenen dizinin son bölümü sonrasında Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir'i yaralı olarak bulan ve kurtaran Necip oldu. Vedat ise Tahir'in yaşadığını öğrenince deliye döner. Tahir, eline geçen itiraf kozu ile Vedat'ın elinden hem Yiğit'i hem de Ceylan'ı almayı kabul ettirir. Nefes, bilmese bile kızı Ceylan'ı görecektir. Sen Anlat Karadeniz 18. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır.

Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.

Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?