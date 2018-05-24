Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm izle: Nefes kızına kavuştu! (Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm tamamı atv tarafından yayınlandı. Dün akşam heyecanla izlenen dizinin son bölümü sonrasında Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir'i yaralı olarak bulan ve kurtaran Necip oldu. Vedat ise Tahir'in yaşadığını öğrenince deliye döner. Tahir, eline geçen itiraf kozu ile Vedat'ın elinden hem Yiğit'i hem de Ceylan'ı almayı kabul ettirir. Nefes, bilmese bile kızı Ceylan'ı görecektir. Sen Anlat Karadeniz 18. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır.
Necip, Tahir'i kurtarıyor! #andersevdaluk pic.twitter.com/PKqVmSrPnO— atv (@atvcomtr) 23 Mayıs 2018
Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.
Tahir, Vedat'la anlaşma yapıyor! #andersevdaluk— atv (@atvcomtr) 23 Mayıs 2018
Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?
Tahir, Nefes'e çocuklarını getiriyor... #andersevdaluk pic.twitter.com/48lJiQkh31— atv (@atvcomtr) 23 Mayıs 2018
SEN ANLAT KARADENİZ 18. SON BÖLÜM İZLE
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Atv'de dün akşam ekrana gelen dizinin son bölümünde Tahir, Necip tarafından bulunmuş ve hastaneye götürülmüştü. Tahir'in kurtulduğunu duyan Vedat, sinirden deliye döner. Hastaneye giderek Tahir ve Nefes'i öldürmek ister. Fakat Tahir hazırlıksız değildir. Tahir, Vedat'ı itiraf kozu ile köşeye sıkıştırdı. Böylece Yiğit'i hafta sonları alırken Berrak ve Ceylan'ı da götürebilecekti. Bu sayede Nefes, kızına kavuşmuş oldu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı
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