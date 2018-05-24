MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm izle: Nefes kızına kavuştu! (Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2018 07:27 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm haberimizde. Atv ekranlarında heyecanla izlenen son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Sen Anlat Karadeniz 18. bölümde Tahir, Vedat'ı elindeki itiraf kozu ile köşeye sıkıştırdı. Bu itiraf karşısında Yiğit'i Nefes'e götürürken Ceylan ve Berrak'ı da almayı kabul ettirir. Nefes bilmese bile kızı ile birlikte olacaktır. Atv tarafından yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm haberimizden izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm izle: Nefes kızına kavuştu! (Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 18. son bölüm tamamı atv tarafından yayınlandı. Dün akşam heyecanla izlenen dizinin son bölümü sonrasında Sen Anlat Karadeniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir'i yaralı olarak bulan ve kurtaran Necip oldu. Vedat ise Tahir'in yaşadığını öğrenince deliye döner. Tahir, eline geçen itiraf kozu ile Vedat'ın elinden hem Yiğit'i hem de Ceylan'ı almayı kabul ettirir. Nefes, bilmese bile kızı Ceylan'ı görecektir. Sen Anlat Karadeniz 18. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir'in göğsüne Cemil'in kör mermisi saplanmış kalmıştır. Üstelik Vedat, Cemil'in yarım bıraktığı işi tamamlamak için Tahir'in peşindedir. Denizden gelen kaplan Tahir, Vedat'a karşı ilk kez bu kadar savunmasızdır.

Deli Tahir'in akan her damla kanda takati azalırken, ona can olan tek şey, Nefes'e olan sevdasıdır. Nefes ise şimdi Tahir'den daha delidir.

Tahir Kaleli'nin eşinden bekleneceği gibi; dağ gibi ayaktadır. İnandığı tek şeyi herkese haykırır: "Tahir bizi bırakmaz!" Son nefesiyle kendisini Karadeniz'in serin sularına bırakan Tahir, Nefes'e verdiği sözü tutabilecek midir, yoksa sonsuza kadar Nefes'siz mi kalacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ 18. SON BÖLÜM İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Atv'de dün akşam ekrana gelen dizinin son bölümünde Tahir, Necip tarafından bulunmuş ve hastaneye götürülmüştü. Tahir'in kurtulduğunu duyan Vedat, sinirden deliye döner. Hastaneye giderek Tahir ve Nefes'i öldürmek ister. Fakat Tahir hazırlıksız değildir. Tahir, Vedat'ı itiraf kozu ile köşeye sıkıştırdı. Böylece Yiğit'i hafta sonları alırken Berrak ve Ceylan'ı da götürebilecekti. Bu sayede Nefes, kızına kavuşmuş oldu. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı

PARTNERDolgunun dozu kaçıncaDolgunun dozu kaçınca
Kaan Çakır kimdir? Diriliş Ertuğrul'da Ögeday Han'ı Kaan Çakır canlandıracak!Kaan Çakır kimdir? Diriliş Ertuğrul'da Ögeday Han'ı Kaan Çakır canlandıracak!
Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm 2. fragmanı: Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm 2. fragmanı: "Heybede, hanlığınızın kaderi var Ögeday Han!"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz izle sen anlat karadeniz 18 son bölüm Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı atv

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

İlginizi Çekebilir

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Kanatsız Kuşlar dizisi bitti mi? Kanatsız Kuşlar final bölüm fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm fragmanı: "Seni Selçuklu Sultanı yapacağım!" (Diriliş Ertuğrul 119. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm fragmanı: "Seni Selçuklu Sultanı yapacağım!" (Diriliş Ertuğrul 119. son bölüm izle)

Kaan Çakır kimdir? Diriliş Ertuğrul'da Ögeday Han'ı Kaan Çakır canlandıracak!

Kaan Çakır kimdir? Diriliş Ertuğrul'da Ögeday Han'ı Kaan Çakır canlandıracak!

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm 2. fragmanı: "Heybede, hanlığınızın kaderi var Ögeday Han!"

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm 2. fragmanı: "Heybede, hanlığınızın kaderi var Ögeday Han!"

İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanı: Süreyya, Gözde - Faruk gerçeğini öğreniyor! (Son bölümde neler oldu?)

İstanbullu Gelin 51. yeni bölüm fragmanı: Süreyya, Gözde - Faruk gerçeğini öğreniyor! (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm izle: Vedat, Tahir ile Nefes'i vuracak mı? (Son bölümde neler oldu?)

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü fragmanı: Aslı, bebeğini kaybediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.